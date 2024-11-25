В Кузнецке планируют увеличить стоимость питания в детсадах

25.11.2024 | 18:13

В детских садах Кузнецка необходимо увеличить стоимость питания. Вопрос об этом обсуждался на совещании в местной администрации в понедельник, 25 ноября.

«Питание у нас организовано предпринимателями. Мы в этом году не поднимали стоимость питания, но все видят, что она растет, и поэтому денег, которые есть в детских садах, нам не совсем хватает на обеспечение того меню, которое требует Роспотребнадзор.

Поэтому, наверное, нам нужно все-таки решать вопрос о том, чтобы поднимать стоимость питания, но даже не в декабре, а возможно, в январе-феврале», - сообщила начальник управления образования Лариса Борисова.

Она уточнила, что сейчас на ребенка тратится 120 рублей в день, из которых часть идет на приобретение моющих и дезинфицирующих средств, в районе 115 рублей - на 4-разовое питание.

«Минимум на 20 рублей нужно (поднять. - Прим. ред.), и, если город пошел бы нам навстречу, как министерство рекомендовало, и хотя бы частично компенсировал за счет муниципальных средств, мы смогли бы лучше кормить детей», - добавила Лариса Борисова.

Глава Кузнецка Сергей Златогорский констатировал, что на 120 рублей качественно накормить детей «надо еще умудриться».

«Вопрос, наверное, действительно назрел. Давайте прорабатывайте финансовую сторону, мы не должны все это дело переваливать только на родителей, во всяком случае по социально незащищенным слоям. Но делать надо так, чтобы если повышаем до 140, то все вопросы были закрыты, не было претензий, все это отражалось бы на столе у детишек. Еще раз: здесь надо понять позицию родителей. Есть родители состоятельные, а есть те, кого надо поддерживать», - подытожил Сергей Златогорский.