Вадим Супиков пожелал матерям здоровья и счастья

24.11.2024 | 12:11

Председатель регионального Законодательного собрания Вадим Супиков поздравил матерей из Пензенской области с праздником.

«Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери», - сказал наш земляк Виссарион Белинский. Материнская любовь не знает сна и отдыха, не признает границ и расстояний. В любом возрасте мы нуждаемся в заботе и понимании женщины, подарившей нам жизнь. Каждый из нас через годы проносит ее образ - воплощение нежности и силы, мудрости, терпения и безусловного прощения», - отметил Вадим Супиков.

Он подчеркнул, что роль женщины-матери невозможно переоценить, а поддержка семьи как фундаментальной ценности - важный приоритет государственной политики, ведь от нравственных ориентиров, которые формируются у человека в детстве, зависит будущее страны.

«В этот праздничный день благодарю за самоотверженный материнский труд многодетных и приемных мам. Спасибо мамам военнослужащих, которые каждый день уходят в бой, отстаивая государственные интересы России в ходе спецоперации. Низкий поклон - женщинам, чьи сыновья погибли героями, выполняя священный долг по защите Родины. Слова искренней признательности адресую женщинам, отдавшим частицу своей души подрастающему поколению.

Желаю крепчайшего здоровья вам и всем, кто вам дорог, счастья, мира и всего самого доброго!» - пожелал Вадим Супиков.