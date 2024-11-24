Сетевое издание|18+|Воскресенье|24 ноя 2024|13:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Вадим Супиков пожелал матерям здоровья и счастья

Печать
Telegram

Председатель регионального Законодательного собрания Вадим Супиков поздравил матерей из Пензенской области с праздником.

«Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери», - сказал наш земляк Виссарион Белинский. Материнская любовь не знает сна и отдыха, не признает границ и расстояний. В любом возрасте мы нуждаемся в заботе и понимании женщины, подарившей нам жизнь. Каждый из нас через годы проносит ее образ - воплощение нежности и силы, мудрости, терпения и безусловного прощения», - отметил Вадим Супиков.

Он подчеркнул, что роль женщины-матери невозможно переоценить, а поддержка семьи как фундаментальной ценности - важный приоритет государственной политики, ведь от нравственных ориентиров, которые формируются у человека в детстве, зависит будущее страны.

«В этот праздничный день благодарю за самоотверженный материнский труд многодетных и приемных мам. Спасибо мамам военнослужащих, которые каждый день уходят в бой, отстаивая государственные интересы России в ходе спецоперации. Низкий поклон - женщинам, чьи сыновья погибли героями, выполняя священный долг по защите Родины. Слова искренней признательности адресую женщинам, отдавшим частицу своей души подрастающему поколению.

Желаю крепчайшего здоровья вам и всем, кто вам дорог, счастья, мира и всего самого доброго!» - пожелал Вадим Супиков.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного Заксобра
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте