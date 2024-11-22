Сетевое издание|18+|Пятница|22 ноя 2024|11:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Губернатор провел внеплановые проверки на объектах в районах

Печать
Telegram

В четверг, 21 ноября, губернатор Олег Мельниченко внепланово посетил несколько районов Пензенской области, чтобы проконтролировать, как выполняются его поручения по социально значимым объектам.

Губернатор провел внеплановые проверки на объектах в районах

«В селе Зеленовка Колышлейского района устранили недоделки, допущенные в прошлом году при ремонте крыши Дома культуры. Кровлю перекрыли полностью, провели косметический ремонт стен и потолка, устранив потеки. В следующем году планируется также покрасить фасад», - рассказал губернатор на своих страницах в соцсетях.

В Тамале Олег Мельниченко оценил ход капитального ремонта двухэтажного 16-квартирного дома на улице Лермонтова. Деньги на него выделялись из резервного фонда правительства области.

Губернатор провел внеплановые проверки на объектах в районах

До конца года планируется выложить стены 2-го этажа и приступить к внутренней отделке помещений, доложил и. о. главы Тамалинского района Максим Заволочкин.

«Потребовал строго выдерживать график работ, чтобы жильцы, которые на время переехали к родственникам, могли быстрее вернуться в свои квартиры», - сообщил губернатор.

В Каменке идет первый этап реализации проекта благоустройства «Суперпарк. Город «Живой воды» (в 2023 году он стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды и получил 92 млн рублей). Территория расчищена, установлены спортивные и игровые площадки, скамейки и урны. Завершить работы собираются до 1 декабря.

«Нужно идти дальше, выходить на второй этап развития парка. Будем при поддержке федерального центра продолжать менять к лучшему наши города и села», - обозначил планы Олег Мельниченко.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного правительства
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте