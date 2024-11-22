Губернатор провел внеплановые проверки на объектах в районах

22.11.2024 | 10:04

В четверг, 21 ноября, губернатор Олег Мельниченко внепланово посетил несколько районов Пензенской области, чтобы проконтролировать, как выполняются его поручения по социально значимым объектам.

«В селе Зеленовка Колышлейского района устранили недоделки, допущенные в прошлом году при ремонте крыши Дома культуры. Кровлю перекрыли полностью, провели косметический ремонт стен и потолка, устранив потеки. В следующем году планируется также покрасить фасад», - рассказал губернатор на своих страницах в соцсетях.

В Тамале Олег Мельниченко оценил ход капитального ремонта двухэтажного 16-квартирного дома на улице Лермонтова. Деньги на него выделялись из резервного фонда правительства области.

До конца года планируется выложить стены 2-го этажа и приступить к внутренней отделке помещений, доложил и. о. главы Тамалинского района Максим Заволочкин.

«Потребовал строго выдерживать график работ, чтобы жильцы, которые на время переехали к родственникам, могли быстрее вернуться в свои квартиры», - сообщил губернатор.

В Каменке идет первый этап реализации проекта благоустройства «Суперпарк. Город «Живой воды» (в 2023 году он стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды и получил 92 млн рублей). Территория расчищена, установлены спортивные и игровые площадки, скамейки и урны. Завершить работы собираются до 1 декабря.

«Нужно идти дальше, выходить на второй этап развития парка. Будем при поддержке федерального центра продолжать менять к лучшему наши города и села», - обозначил планы Олег Мельниченко.