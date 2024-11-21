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Общество

В строящейся в Кузнецке поликлинике стали видны очертания помещений

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В Кузнецке продолжается строительство центральной городской поликлиники на улице Свердлова. Она войдет в структуру межрайонной больницы.

По данным местной администрации, завершается планировка четвертого этажа здания, на трех предыдущих идет внутренняя отделка. Частично выполнены штукатурка стен и стяжка пола, проложены сети электроснабжения и вентиляции, а также наружная теплотрасса.

«Сейчас подрядная организация закрывает тепловой контур и готовится приступить к производственным работам в зимний период. Уже видны очертания помещений, где медицинские работники станут проводить прием пациентов», - уточнили в мэрии.

Поликлиника для взрослого населения будет рассчитана на 600 посещений в смену. Стоимость объекта здравоохранения - около 1 млрд рублей. Сдать его в эксплуатацию предполагается в 2025 году.

«Здесь будет оказываться весь спектр медицинских услуг. Помимо основного здания в пять этажей возводят одноэтажный пристрой. Это будущий диагностический центр, оснащенным современным рентген-оборудованием. Жителям Кузнецка вскоре не придется ездить по всему городу, чтобы пройти обследование. Все будет в одном месте», - добавили в администрации.

В Кузнецке также ведется строительство хирургического корпуса. Его начали еще в 90-х годах прошлого века, но вскоре объект был заморожен. Спустя десятилетия работы решили возобновить и заложили на это деньги. Корпус планируют сдать в октябре 2027 года.

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