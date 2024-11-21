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Общество

В меде ряда марок выявили канцерогенное вещество

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Специалисты Роскачества проверили мед 21 торговой марки из числа лидирующих на рынке. Только 20% продукции соответствовало обязательным требованиям законодательства.

Мед был произведен в Белгородской, Волгоградской, Московской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской областях, Алтайском и Краснодарском краях. Продукт проверяли по 16 показателям, в том числе достоверности маркировки, качеству и безопасности.

Исследования показали, что на рынке много фальсификата. Так, производители смешивают мед с сахарным сиропом. Это продукция марок «О’Кей», «Дедушкин улей», «Медовый край», «Медэм», «Каждый день», «Щедрый год», «Моя цена», «Своя пасека», «Пчеловод Иван Бортников».

«Еще один признак фальсификации - содержание пролина. Его содержание ниже нормативного говорит о том, что мед отобран незрелым, фальсифицирован или перегрет. Несоответствие по этому параметру выявлено в продукции торговых марок «Каждый день», «Медэм», «Моя цена», «О'Кей», «Пчела Ая», «Щедрый год», - перечислили эксперты.

Также производители обманывают покупателей, указывая в маркировке один вид меда и заливая в банки другой, более дешевый, например подсолнечниковый.

Такое несоответствие выявили у продукции следующих марок: «Каждый день», «Лента», «Медэм», «Моя цена», «Щедрый год», «Пчела Ая», «Пчеловод Иван Бортников», «Наша Сибирь», «Правильный мед», Globus Vita, «Маркет Перекресток».

В меде ряда марок нашли канцероген оксиметилфурфурол (5-гидроксиметилфурфурол) в количестве выше технического регламента. Это указывает, что нарушены либо технология распускания меда, либо условия хранения.

Канцероген выявили в продукте марок «Маркет Перекресток», «Моя цена», «Правильный мед», «Щедрый год».

«Худшей продукцией исследования стали ТМ «Медэм», «Моя цена», «Щедрый год» и «Каждый день», - подвели итог эксперты.

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