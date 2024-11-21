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Общество

Мошенники стали притворяться инкассаторами

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Мошенники усовершенствовали схему обмана с «безопасным счетом». Теперь они предлагают гражданам для сохранности сбережений передавать деньги инкассаторам из Банка России.

О новых уловках рассказали в минфине Пензенской области. Аферисты звонят жертве, представляются сотрудниками Центрального банка и предупреждают, что банковские счета собеседника якобы атакуют злоумышленники.

Чтобы спасти средства, их предлагают снять и отдать инкассатору. Тот положит деньги на «специальный счет», защищенный от мошенников. В роли инкассатора выступает курьер-подельник.

«Запомните: сотрудники ЦБ никогда не обзванивают людей, не открывают им «безопасные» счета и не присылают курьеров», - предупредили в минфине.

Ранее сообщалось, что мошенники начали отправлять россиянам подарки и цветы, чтобы потом оформлять на них кредиты и красть денежные средства с их карт.

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