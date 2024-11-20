Пензенские полицейские отметили День участкового

20.11.2024 | 18:59

Пензенские полицейские и ветераны в честь 101-й годовщины со дня основания службы участковых вспомнили о погибших сотрудниках. Они возложили цветы к памятнику милиционерам - защитникам закона и правопорядка.

«Уважаемые ветераны, сотрудники органов внутренних дел, приглашенные, уже довольно длительное время стало традицией собираться в народный праздник. Многие начинали свою карьеру с участкового. Службы очень сложная. Участковый - самый близкий к народу со всех служб, он знает нужды народа, про каждый антиобщественный элемент», - отметил начальник отдела УМВД России по Пензенской области Дмитрий Ладугин.

Провести мероприятие у памятника решили не случайно.

«Это прототип созданного в 2007 году памятника, прототипом стал капитан милиции Шелков Григорий Александрович - известный в Пензенской области сотрудник ОВД, которого практически знала вся Пенза. И на сегодняшний день он, наверно, является одним из первых памятников в России, который посвящен участковому уполномоченному милиции», - рассказал председатель регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов ОВД Николай Сармин.

Он пожелал молодым сотрудникам успехов в службе, а ветеранам - здоровья и бодрости.