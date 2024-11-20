Депутат назвал опасное последствие ввода туристического налога

20.11.2024 | 18:05

Введение туристического налога может повлиять на расширение предложения в сфере сдачи жилья в аренду. Такое предположение депутат Владимир Мутовкин озвучил на заседании комиссии гордумы в среду, 20 ноября.

Он отметил, что многие из тех, кто предоставляет квадратные метры в долгосрочную аренду, переориентировались на сдачу по суткам и часам.

При введении сбора на проживание в гостиницах и отелях гости города из экономии могут предпочесть номеру помещение в съемной квартире. А владельцы такого жилья зачастую действовать по закону вовсе не желают.

«И тут налог уже не возьмешь», - констатировал Владимир Мутовкин, также акцентировав внимание на риске нанести существенный урон гостиничному бизнесу.

Налог вводится с 1 января 2025 года. Он будет рассчитываться как произведение стоимости проживания и установленной налоговой ставки. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки.