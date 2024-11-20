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Общество

Банк «Кузнецкий» открыл именную аудиторию в пензенском вузе

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В Пензенском филиале ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» открылась первая именная аудитория банка «Кузнецкий».

В торжественной церемонии, посвященной этому событию, приняли участие Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин и директор Пензенского филиала Финансового университета Владимир Бондаренко.

Новое пространство, рассчитанное на 50 человек, состоит из двух зон: лекционной и музея истории денег России и мира. На площадке планируется проводить семинары, мастер-классы, активные тренинги и лекции. Дизайн выполнен в фирменном стиле банка «Кузнецкий».

Банк «Кузнецкий» открыл именную аудиторию в пензенском вузе

Финансовое учреждение и вуз активно сотрудничают и вместе обучают студентов, организуют мероприятия по повышению финансовой грамотности населения, производственную практику, повышение квалификации сотрудников банка.

«Банк «Кузнецкий» всегда стремится поддерживать образование, и открытие первой именной аудитории в ведущем финансовом университете страны - это важный шаг к укреплению связей между академической средой и банковским сектором. Это событие подчеркивает нашу приверженность к развитию будущих специалистов, которые будут вносить свой вклад в экономику и финансовую устойчивость Пензенской области. Уверен, что знания, полученные здесь, станут основой для успешной карьеры студентов и помогут им стать настоящими лидерами в своей области», - отметил председатель правления ПАО Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин.

«Открытие именной аудитории на площадке Пензенского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации является важным вкладом в развитие финансовой культуры населения Пензенского региона. Данная площадка сможет обеспечить возможность для обмена методологиями и идеями в области финансового просвещения, а также будет являться местом, где пересекаются наука, история и культура России и других стран. Огромный личный вклад в открытие именной аудитории и музея истории денег России и мира внес председатель правления Михаил Дралин. Большое спасибо!» - подчеркнул директор филиала университета Владимир Бондаренко.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий», ИНН 5836900162.

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