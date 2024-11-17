В сквере «40 лет Победы» могут установить новогоднюю елку

17.11.2024 | 14:38

Пензенцы хотят видеть новогоднюю елку в сквере «40 лет Победы». Возможность установки дерева пообещали рассмотреть.

О традиционном новогоднем атрибуте в зеленой зоне в телеграм-канале городской администрации спросила горожанка.

«А в сквере 40-летия Победы - 0 (новогодних елок. - Прим. ред.). Все крутится в центре?» - поинтересовалась женщина.

Ей ответил представитель управления ЖКХ города. Он написал, что список мест, где расположатся новогодние красавицы, в том числе светодиодные, уже составлен.

«В частности, нарядные деревья появятся в сквере на улице Дружбы, на проспекте Строителей, 17а, в «Могилевском дворике», на улице Терновского, 127, а также на площади Маршала Жукова, в сквере у городской администрации. В конце текущего года будет рассмотрен вопрос о возможности установки елки в сквере 40-летия Победы на зимний период 2025–2026 годов», - рассказал представитель управления.

Зеленую зону обновили в 2021 году, когда там установили стелу «Пенза - город трудовой доблести». Однако завершился только первый этап преобразований. Для второго пока подготовлена лишь проектно-сметная документация, сроки начала работ до сих пор не определены, власти ищут источник финансирования.