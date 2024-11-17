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Общество

В Пензе переместили остановочный павильон на улице Калинина

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В Пензе объяснили неожиданное перемещение остановочного павильона на улице Калинина. Его сдвинули непозволительно близко к проезжей части.

Речь идет об остановке «Профкурсы». Павильон расположен у перекрестка Калинина и улицы Лобачевского.

«Подвинули к проезжей части в самую лужу. Все для людей», - пожаловалась на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пензячка Татьяна А.

В Пензе переместили остановочный павильон на улице Калинина

Свои слова женщина проиллюстрировала фотографиями, на которых видно, что теперь конструкцию сдвинули к бордюру.

На обращение ответил представитель управления ЖКХ города.

«Нарушение охранных зон инженерных коммуникаций не редкость. По требованию ресурсоснабжающих организаций проводятся работы по сносу/переносу гаражей, остановочных пунктов, детских площадок и других объектов, находящихся в охранной зоне коммуникаций. В связи с этим выполнено смещение остановочного пункта на остановке общественного транспорта «Профкурсы», - сообщил он.

Горожанка напомнила о правилах размещения остановок: расстояние от края проезжей части (остановочной площадки) до ближайшего к ней края павильона должно составлять не менее 3 метров, но в стесненных условиях допускается и 1,5 метра. То есть в данном случае нормы нарушены.

Женщина попросила ГАИ обратить на это внимание.

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Источник — фото Татьяны Агеевой
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