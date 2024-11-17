В Пензе переместили остановочный павильон на улице Калинина

17.11.2024 | 11:45

В Пензе объяснили неожиданное перемещение остановочного павильона на улице Калинина. Его сдвинули непозволительно близко к проезжей части.

Речь идет об остановке «Профкурсы». Павильон расположен у перекрестка Калинина и улицы Лобачевского.

«Подвинули к проезжей части в самую лужу. Все для людей», - пожаловалась на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пензячка Татьяна А.

Свои слова женщина проиллюстрировала фотографиями, на которых видно, что теперь конструкцию сдвинули к бордюру.

На обращение ответил представитель управления ЖКХ города.

«Нарушение охранных зон инженерных коммуникаций не редкость. По требованию ресурсоснабжающих организаций проводятся работы по сносу/переносу гаражей, остановочных пунктов, детских площадок и других объектов, находящихся в охранной зоне коммуникаций. В связи с этим выполнено смещение остановочного пункта на остановке общественного транспорта «Профкурсы», - сообщил он.

Горожанка напомнила о правилах размещения остановок: расстояние от края проезжей части (остановочной площадки) до ближайшего к ней края павильона должно составлять не менее 3 метров, но в стесненных условиях допускается и 1,5 метра. То есть в данном случае нормы нарушены.

Женщина попросила ГАИ обратить на это внимание.