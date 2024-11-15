«Новогоднее комбо - 2025»: скидки к праздникам от «Территории жизни»

15.11.2024 | 15:24

Завершить все хлопоты, связанные с приобретением квартиры, лучше до Нового года. Одна из причин - возможность отметить в ней праздник. Торжество обязательно будет запоминающимся, ведь с него начнется следующий, яркий этап жизни.

Именно сейчас ведущий застройщик Пензенской области - группа компаний «Территория жизни» делает подарок всем пензенцам - «Новогоднее комбо - 2025».

«Ситуация на рынке недвижимости постоянно меняется, ужесточаются условия по ипотеке, поэтому не стоит откладывать приобретение недвижимости, если вы уже об этом задумались. Для всех, кто интересуется покупкой квартиры, «Территория жизни» подготовила лучшее предложение - «Новогоднее комбо - 2025» на готовые квартиры», - отметила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Что входит в «Новогоднее комбо - 2025»:

1. Дополнительная скидка до 9% * на квартиры в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия» и рассрочка без переплат с выгодой до 700 000 рублей. Это хорошая возможность приобрести квартиру с классической планировкой и красивым видом на природу. Предложение от застройщика действительно для готовых квартир в сданных домах.

2. Беспроцентная рассрочка от застройщика ** - вариант для обладателей банковских вкладов. Можно внести первоначальный взнос при покупке квартиры, а остаток направить после начисления процентов на основную сумму.

3. Льготная семейная ипотека со ставкой от 6% на весь период кредитования с платежом от 15 900 *** рублей. В качестве первоначального взноса можно использовать сертификат на материнский капитал.

4. Выгодный trade-in ****. Можно продолжать жить дома до момента получения ключей и переезда в новую квартиру от «Территории жизни». Команда застройщика берет на себя оформление сделки, проведение документов и реализацию квартиры.

Дома сданы, в квартирах есть как предчистовая, так и чистовая отделка Smart PRO. В помещениях с чистовой отделкой уже поклеены обои на флизелиновой основе, установлены межкомнатные двери и натяжные потолки с точечным освещением, постелен ламинат, выложен плиткой и укомплектован сантехникой санузел, на кухне - гарнитур, а в ванной - стиральная машина.

Любая акция из «Новогоднего комбо» - хороший подарок самим себе к празднику. Желающим приобрести недвижимость следует оставить заявку на покупку квартиры со скидкой уже сейчас, заполнив форму на сайте.

Подробности об акции - на сайте территорияжизни.рф или в офисах, которые работают без выходных и перерывов с 9:00 до 21:00 по адресам: ул. 65-летия Победы, 29; ул. Яшиной, 12. Вопросы можно задать менеджеру по телефону 203-000.

* В рамках предложения потенциальные клиенты ГК «Территория жизни» имеют возможность приобрести квартиру на особых условиях. Застройщик реализует квартиру по договору рассрочки: первоначальный взнос - от 50% стоимости приобретаемой квартиры, далее ежемесячный платеж по рассрочке должен составлять не менее 25 000 рублей. Оставшийся платеж клиент обязан оплатить за 3 месяца. При заключении договора рассрочки заключаются 2 договора: агентский на ООО «МК» с оплатой 50 000 руб. и ДДУ с застройщиком с оплатой стоимости квартиры за вычетом суммы агентского договора. Клиенту предоставляется дополнительная скидка 9% со стоимости квартиры при внесении первоначального взноса 50% и со сроком рассрочки 3 месяца.

** В рамках предложения потенциальные клиенты ГК «Территория жизни» имеют возможность приобрести квартиру на особых условиях. Застройщик реализует квартиру по договору рассрочки: первоначальный взнос - от 15% стоимости приобретаемой квартиры в течение 2 дней с момента проведения государственной регистрации договора, далее ежемесячный платеж по рассрочке должен составлять не менее 25 000 рублей. Период рассрочки - не более 7 месяцев. При заключении договора рассрочки заключаются 2 договора: агентский на ООО «МК» с оплатой 50 000 руб. и ДДУ с застройщиком с оплатой стоимости квартиры за вычетом суммы агентского договора на счет эскроу. Размер удорожания: 3 месяца - без удорожания, 5 месяцев - 2 000 р. на кв. м., 7 месяцев - 3 000 р. на кв м.

*** Ставка от 6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Валюта - рубль РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 6 лет, либо ребенка, в отношении которого установлена категория «ребенок-инвалид», либо двоих или более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Расчет произведен для 2-комнатной квартиры площадью 61,06 кв. м, расположенной по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6, 1-й этап. Объект введен в эксплуатацию.

**** Название рекламной акции - «Выгодный trade-in». При заключении договора на платное бронирование с ООО «КМ» производится выкуп недвижимости по рыночной цене по итогам оценки и согласования с собственником - ООО «РИЭЛТИ П». После проведения выкупа клиент заключает договор на приобретение квартиры в ЖК «Арбековская застава» при покупке квартиры по адресу: ул. Генерала Глазунова, 6. В рамках программы trade-in клиент может проживать в своей квартире в течение 4 месяцев (но не более) до ее реализации на период проведения отделочных работ в приобретенной квартире. Срок действия акций - с 15.11.2024 по 15.01.2025. Акции не суммируются.

Реклама. Заказчик - ООО «МК».