Якушев: В ЕР подготовили список объектов образования для капремонта

12.11.2024 | 19:37

«Единая Россия» передала в Минпросвещения перечень объектов образования для капремонта в 2025-2027 годах. В нем - более 4 000 школ, детсадов и техникумов, сообщает ER.ru.

Партия возьмет на особый контроль сопровождение работ, подчеркнул врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на Всероссийском совещании по программе капремонта объектов образования. Оно прошло по ВКС в Волгограде.

Владимир Якушев напомнил, что в послании президент объявил о расширении программы на детсады и учреждения среднего профессионального образования.

«В общий федеральный список включены 3 210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Также планируется построить 68 новых школ и 63 детских сада. До 12 декабря закрепим за каждым объектом ответственных депутатов и сенаторов от партии», - сообщил Владимир Якушев.

Он отметил, что за время реализации программы капремонта - с 2022 года - обновлены почти 4 500 зданий школ, 406 - в этом году. До конца 2024-го предполагается ввод еще более 280.

«Все запланированные на год ремонты завершены в Московской и Рязанской областях, республиках Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Татарстан и Чечня», - перечислил Владимир Якушев.

По программе строительства открыты 1 411 школ на 850 тысяч учебных мест. В 2024 году уже построено 70 школ, ввод еще 162 должен состояться до конца года.

«Также с 2019 года по состоянию на 1 ноября 2024 года введены в эксплуатацию 1 682 детских сада на 246 тысяч мест», - заключил врио секретаря Генсовета «Единой России».

В Пензенской области, по словам руководителя регионального исполнительного комитета РО «Единой России», вице-спикера Заксобра Сергея Мельникова, в 2024-м была проделана большая работа, капитально отремонтировано 11 учреждений в рамках реализации партийного проекта «Новая школа».

«Особо отмечу, что в регионе с опережением графика за 2 года были вновь построены и введены в эксплуатацию 3 школы, которые открыли свои двери 1 сентября для более чем 3 000 ребят.

Мониторинг хода работ контролировался лично секретарем регионального отделения, губернатором Пензенской области, депутатами Государственной Думы, сенаторами, и, конечно же, были и выходы партийного десанта из числа активистов и представителей общественности.

В 2025 год планируется капитально отремонтировать 15 объектов и с нуля за 3 года построить и ввести в эксплуатацию новую школу. Также будут отремонтированы 2 дошкольных учреждения. И со следующего года (врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев уже сказал о расширении деятельности партийного проекта на объекты среднего профессионального образования), предполагается ремонт общежития Пензенского колледжа архитектуры и строительства», - пояснил Сергей Мельников.