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Общество

«Термодом» показал, каким будет завершенный Оранжевый двор

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Оранжевый двор Города Спутника назван так по основному цвету фасадов, а сам он будет зеленым. Уже сейчас жители и гости микрорайона могут увидеть часть территории, которую создали для новоселов из первого сданного дома с почтовым адресом Фонтанная, 10.

Там выполнена геопластика, вместо асфальта - георешетка для максимального озеленения, возле дома газоны и кустарники, а с торца здания растут взрослые деревья, отгораживающие его от садика. И конечно, все элементы сделаны из экологичных материалов без использования краски.

«Термодом» показал, каким будет завершенный Оранжевый двор

Когда будет сдано строение № 70 (второй дом Оранжевого двора), территория станет еще больше, интереснее и зеленее. «Термодом» предоставил фото проекта, чтобы было нагляднее.

«Термодом» показал, каким будет завершенный Оранжевый двор

В строении № 70 еще остались свободные квартиры. Здесь действуют интересные программы рассрочки, есть жилье с черновой и даже с чистовой отделкой.

«Термодом» показал, каким будет завершенный Оранжевый двор

Подробнее о ценах, планировках и условиях покупки расскажут в офисах продаж холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Сайт - termodom-pnz.ru.

«Термодом» показал, каким будет завершенный Оранжевый двор

Застройщик строения № 70 - ООО СЗ «ТермодомОптима», проектные декларации на наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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