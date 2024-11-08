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Общество

В Пензе полицейские почтили память погибших коллег

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В пятницу, 8 ноября, в Пензе почтили память полицейских, погибших во время службы.

В Пензе полицейские почтили память погибших коллег

В Пензе полицейские почтили память погибших коллег

Начальник Управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин, ветераны, общественники и официальные лица посетили Ново-Западное кладбище.

На могилы сотрудников возложили цветы.

В Пензе полицейские почтили память погибших коллег

«Священный долг каждого из нас - помнить о тех, кто ценой своей жизни отстоял закон и порядок», - отметил замначальника УМВД Константин Фролов.

В Пензе полицейские почтили память погибших коллег

Перед зданием управления прошло торжественное построение по случаю открытия Доски почета, на которой разместили фотографии сотрудников уголовного розыска, следствия, патрульной службы и других. Их отметили за добросовестную работу и высокие достижения.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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