В Пензе полицейские почтили память погибших коллег

08.11.2024 | 18:28

В пятницу, 8 ноября, в Пензе почтили память полицейских, погибших во время службы.

Начальник Управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин, ветераны, общественники и официальные лица посетили Ново-Западное кладбище.

На могилы сотрудников возложили цветы.

«Священный долг каждого из нас - помнить о тех, кто ценой своей жизни отстоял закон и порядок», - отметил замначальника УМВД Константин Фролов.

Перед зданием управления прошло торжественное построение по случаю открытия Доски почета, на которой разместили фотографии сотрудников уголовного розыска, следствия, патрульной службы и других. Их отметили за добросовестную работу и высокие достижения.