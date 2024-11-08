Наказание за заказные поджоги и взрывы хотят ужесточить

08.11.2024 | 08:21

В четверг, 7 ноября, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области внесли в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за поджоги и взрывы по найму или из корыстных побуждений.

Документ размещен в базе данных «Законотворчество».

Сейчас статья 167 Уголовного кодекса РФ предусматривает до 5 лет лишения свободы за умышленное повреждение или уничтожение имущества из хулиганских побуждений, совершенное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом либо повлекшее смерть человека.

Депутаты предлагают дополнить ее частью, согласно которой за эти преступления, совершенные по найму или из корыстных побуждений, будет грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

«В условиях проведения специальной военной операции в России участились случаи вербовки россиян иностранными спецслужбами, которыми посредством использования сети Интернет за денежное вознаграждение предлагается совершить поджоги административных зданий правоохранительных органов, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Парламентарии отметили, что в преступления вовлекаются подростки, радикалы и маргиналы, не имеющие базовых юридических знаний и не отдающие себе отчет в тяжести таких деяний. Злоумышленники оказывают на них психологическое давление и под разными предлогами, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, склоняют людей к поджогам зданий и объектов жизнеобеспечения.

Так, в Пензе суд вынес приговор 4 молодым людям, совершавшим диверсии на железной дороге. 21 и 22 декабря 2022 года они подожгли релейный шкаф входного светофора и пост секционирования контактной сети в Железнодорожном районе областного центра. Информация об объектах диверсии, подробная инструкция по изготовлению горючей смеси и поведении на месте преступления направлялись пензенцам в мессенджере с абонентского номера, подключавшегося к Сети через украинские серверы. Диверсантов задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Если изменения в УК РФ будут приняты, они вступят в силу со дня официального опубликования.