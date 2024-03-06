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Криминал

В Пензе вынесли приговор четырем молодым диверсантам

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В Пензе огласили приговор четырем жителям региона, которых признали виновными в двух диверсиях - поджогах на железной дороге.

Как установил суд, они действовали по заданию некоего лица, целью которого было разрушить или повредить стратегически важные объекты, помешать движению поездов, перевозящих грузы и пассажиров в зону СВО.

Злоумышленник завербовал пензенца 2006 года рождения, посулив хорошие деньги, а тот привлек к делу трех друзей - учащихся вуза и колледжа.

21 и 22 декабря подельники подожгли релейный шкаф входного светофора и пост секционирования контактной сети в Железнодорожном районе Пензы.

Как рассказали в Центральном МСУТ СКР, информация об объектах диверсии, подробная инструкция по изготовлению горючей смеси и поведении на месте преступления направлялись пензенцам в мессенджере с абонентского номера, подключавшегося к Сети через украинские серверы.

«В результате действий подсудимых наступили общественно опасные последствия в виде разрушения стратегически важных объектов, была создана угроза жизни, здоровью и безопасности граждан, причинен имущественный ущерб на сумму более 640 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Молодых людей задержали сотрудники регионального УФСБ по горячим следам.

Один из подельников свою причастность к преступлению отрицал, остальные признали вину полностью или частично.

«Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Он взят под стражу в зале суда. Трем другим осужденным, 1998-2004 г. р. - 11 лет лишения свободы каждому с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, остального срока - в исправительной колонии строгого режима», - добавили в пресс-службе.

Во время следствия пензенцы частично возместили причиненный ущерб.

Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

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Источник — фото пресс-службы Пензенского областного суда
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