Некомплект сотрудников полиции в Пензенской области составляет 18%

07.11.2024 | 19:42

УМВД России по Пензенской области функционирует в условиях сложной кадровой ситуации, сообщил начальник управления генерал-майор полиции Павел Гаврилин.

Некомплект в органах и подразделениях пензенской полиции составляет около 18%.

«Уровень безработицы в Российской Федерации находится на беспрецедентно низком уровне, имеющиеся трудовые ресурсы уже заняты в различных сферах экономики. При этом для кандидатов на службу в органы внутренних дел предъявляются повышенные требования, что обусловлено важностью выполняемых полицейскими задач. Поэтому мы стараемся сбалансированно относиться к кадровым процессам, сочетая закономерное обновление сотрудников с качеством их отбора», - цитирует Павла Гаврилина пресс-служба областного УМВД.

Он подчеркнул, что даже в условиях недостатка личного состава все поставленные оперативно-служебные задачи выполняются в полном объеме.

«Как пример могу привести такой факт, что обеспечена безопасность при проведении более 2,5 тысячи массовых мероприятий. В данных мероприятиях приняло участие более 2 млн граждан. И я с уверенностью могу сказать, что сотрудниками полиции приняты все меры к недопущению нарушений общественного порядка», - заявил начальник УМВД России по Пензенской области.