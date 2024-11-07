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Общество

Некомплект сотрудников полиции в Пензенской области составляет 18%

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УМВД России по Пензенской области функционирует в условиях сложной кадровой ситуации, сообщил начальник управления генерал-майор полиции Павел Гаврилин.

Некомплект в органах и подразделениях пензенской полиции составляет около 18%.

«Уровень безработицы в Российской Федерации находится на беспрецедентно низком уровне, имеющиеся трудовые ресурсы уже заняты в различных сферах экономики. При этом для кандидатов на службу в органы внутренних дел предъявляются повышенные требования, что обусловлено важностью выполняемых полицейскими задач. Поэтому мы стараемся сбалансированно относиться к кадровым процессам, сочетая закономерное обновление сотрудников с качеством их отбора», - цитирует Павла Гаврилина пресс-служба областного УМВД.

Он подчеркнул, что даже в условиях недостатка личного состава все поставленные оперативно-служебные задачи выполняются в полном объеме.

«Как пример могу привести такой факт, что обеспечена безопасность при проведении более 2,5 тысячи массовых мероприятий. В данных мероприятиях приняло участие более 2 млн граждан. И я с уверенностью могу сказать, что сотрудниками полиции приняты все меры к недопущению нарушений общественного порядка», - заявил начальник УМВД России по Пензенской области.

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