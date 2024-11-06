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Общество

В Пензе за выходные задержали 46 пьяных водителей

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В Пензе сотрудники Госавтоинспекции массово проверили водителей на состояние опьянения. Мероприятие устроили в прошедшие выходные на проспекте Победы.

В Пензе за выходные задержали 46 пьяных водителей

Целью рейда стало предупреждение ДТП с участием нетрезвых автовладельцев.

«За управление транспортным средством в состоянии опьянения было задержано 46 водителей», - сообщила инспектор отделения УГАИ УМВД России по Пензенской области Елена Юдичева.

В Пензе за выходные задержали 46 пьяных водителей

В Пензе за выходные задержали 46 пьяных водителей

В Пензе за выходные задержали 46 пьяных водителей

Пензенцев предупреждают: вождение в нетрезвом виде наказывается штрафом в размере 30 000 рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 3 лет.

В Пензе за выходные задержали 46 пьяных водителей

«В случае совершения подобного правонарушения повторно в течение года предусмотрена уголовная ответственность», - добавила Елена Юдичева.

Санкция предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

Жителей Пензенской области просят сообщать о пьяных водителях в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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