В Пензе за выходные задержали 46 пьяных водителей

06.11.2024 | 19:03

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции массово проверили водителей на состояние опьянения. Мероприятие устроили в прошедшие выходные на проспекте Победы.

Целью рейда стало предупреждение ДТП с участием нетрезвых автовладельцев.

«За управление транспортным средством в состоянии опьянения было задержано 46 водителей», - сообщила инспектор отделения УГАИ УМВД России по Пензенской области Елена Юдичева.

Пензенцев предупреждают: вождение в нетрезвом виде наказывается штрафом в размере 30 000 рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 3 лет.

«В случае совершения подобного правонарушения повторно в течение года предусмотрена уголовная ответственность», - добавила Елена Юдичева.

Санкция предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

Жителей Пензенской области просят сообщать о пьяных водителях в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02.