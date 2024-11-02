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Общество

3 ноября в Пензенской области ожидается гололедица

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По данным Приволжского УГМС, в воскресенье, 3 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются мокрый снег местами и гололедица - обстановка на дорогах может серьезно осложниться.

Ветер подует с запада со скоростью 8-13 м/с. В ночь на воскресенье его порывы достигнут 15-18 м/с.

Температура воздуха днем прогнозируется в пределах от +2 до -3 градусов. К ночи похолодает до -6.

В народном календаре 3 ноября - Иларионов день. На Руси полагали, что если снег ляжет на сырую землю и не растает, то весной рано зацветут подснежники.

По другой примете, дым из труб, устремленный вверх, сулил хорошую погоду. А если было солнечно, ждали похолодания.

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