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Общество

В Пензенской области на несколько дней изменится расписание поездов

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В Пензенской области в связи с празднованием в понедельник, 4 ноября, Дня народного единства временно изменится график движения пригородных поездов.

Об этом сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

2, 3, 4, 5 ноября назначены поезда № 7245 следованием Пенза-I (отправление в 10:32) - Башмаково (прибытие в 13:39) и № 7240 Башмаково (отправление в 13:51) - Пенза-I (прибытие в 16:57).

Также 3 и 4 ноября дополнительно будут ходить поезда Саранск - Пенза-I - Кузнецк и в обратном направлении:

- № 7231/7230 отправится из Саранска в 8:04, приедет в Пензу в 10:54, тронется в 11:06 и прибудет в Кузнецк в 12:45;

- № 7247/7246 отправится из Кузнецка в 15:10, прибудет в Пензу в 16:50, тронется в Саранск в 17:02 и приедет в столицу Мордовии в 19:54.

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