Пензенских водителей наказывают за шумный транспорт

01.11.2024 | 19:47

Пензенцев интересует, как борются с нарушителями, которые поставили на глушители своих машин или мотоциклов специальную насадку, усиливающую звук. Такие водители отравляют жизнь многим горожанам.

«Применялись ли меры к нарушителям, которые оснащали свои мотоциклы и авто рычащими глушителями? Это не конструктив, это нарушение. Был хоть кто-то оштрафован?» - спросил читатель сетевого издания «ПензаИнформ».

Его обращение редакция направила в областную Госавтоинспекцию.

«В текущем году за управление транспортными средствами с техническими неисправностями составлено более 1 500 административных материалов. За эксплуатацию гражданами автомобилей, мотоциклов или других транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами РФ, - 75 материалов», - сообщили в управлении.

Мероприятия по выявлению таких нарушителей в области проводят ежемесячно.