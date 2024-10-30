Масштабное отключение в Пензе: названы адреса, куда подвезут воду

Горводоканал представил список адресов в Пензе, по которым в четверг, 31 октября, будут подвозить техническую воду.
Указаны следующие точки:
- Ул. Стасова, 7 (больница № 6), с 14:00 до 15:00;
- проспект Строителей, 37а (онкодиспансер), с 15:00 до 16:00;
- проспект Победы, 122 (роддом), с 16:00 до 18:00;
- ул. Новоселов, 48 (Заря), с 14:00 до 18:00;
- ул. Ладожская, 143 (детский сад), с 13:00 до 15:00;
- ул. Ладожская, 101 (детский сад), с 15:00 до 17:00;
- ул. Рахманинова, 38г (ТЦ «Крокус), с 19:00.
31 октября с 8:00 в нескольких микрорайонах Пензы более чем на сутки отключат холодную воду. Причина - утечка на магистральном водоводе диаметром 800 мм на улице Кольцова, ее необходимо устранить.
Восстановить подачу ресурса запланировано 1 ноября в 8:00.
«По всем вопросам жители могут обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 32-13-50», - добавили в Горводоканале.
Воды не будет по адресам:
- ул. Лозицкой;
- 2-й, 3-й, 5-й Виноградные проезды;
- ул. Рахманинова; 1-й, 2-й, 3-й проезды Рахманинова;
- ул. Мусоргского; 1-й проезд Мусоргского;
- ул. Глазунова;
- ул. Тернопольская;
- проспекты Победы и Строителей;
- ул. Минская;
- ул. Ульяновская;
- ул. Кронштадтская;
- ул. Онежская;
- ул. Ладожская;
- ул. Собинова;
- ул. Стасова;
- ул. Бородина;
- 4-й, 6-й проезды Пестеля;
- 1-й, 2-й проезды Стасова;
- ул. Лядова;
- ул. Генерала Глазунова;
- ул. 65-летия Победы;
- ул. Яшиной 8, 6, 2;
- ул. Одесская;
- ул. Яблоневая;
- ул. Хорошая;
- ул. Большая Поляна и Малая Поляна;
- ул. Переходная;
- ул. Ясная;
- ул. Радужная и проезды;
- ул. Сиреневая;
- ул. Кленовый Бульвар;
- ул. Рябиновая и проезды;
- ул. Малинка;
- ул. Кольцова;
- проезд Будашкина;
- ул. Маресьева и проезд Маресьева;
- ул. Гастелло;
- ул. Сурикова;
- ул. Челюскина;
- ул. Большая Бугровка;
- ул. Виражная;
- ул. Харьковская;
- ул. Орловская;
- ул. Аксакова;
- ул. Кубинская;
- ул. Волгоградская;
- ул. Чебышева;
- ул. Сахарова;
- ул. Симферопольская;
- ул. Липовская;
- ул. Ферганская;
- ул. Пермская;
- ул. Загородная;
- ул. Львовская;
- ул. Мереняшева;
- ул. Кордон Октябрьский Сад;
- ул. Курская, 70;
- ул. Окружная, 27В;
- ул. Воронова, 16;
- ул. Энгельса;
- СЗК «Дизель Арена».
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