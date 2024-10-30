Масштабное отключение в Пензе: названы адреса, куда подвезут воду

30.10.2024 | 18:34

Горводоканал представил список адресов в Пензе, по которым в четверг, 31 октября, будут подвозить техническую воду.

Указаны следующие точки:

- Ул. Стасова, 7 (больница № 6), с 14:00 до 15:00;

- проспект Строителей, 37а (онкодиспансер), с 15:00 до 16:00;

- проспект Победы, 122 (роддом), с 16:00 до 18:00;

- ул. Новоселов, 48 (Заря), с 14:00 до 18:00;

- ул. Ладожская, 143 (детский сад), с 13:00 до 15:00;

- ул. Ладожская, 101 (детский сад), с 15:00 до 17:00;

- ул. Рахманинова, 38г (ТЦ «Крокус), с 19:00.

31 октября с 8:00 в нескольких микрорайонах Пензы более чем на сутки отключат холодную воду. Причина - утечка на магистральном водоводе диаметром 800 мм на улице Кольцова, ее необходимо устранить.

Восстановить подачу ресурса запланировано 1 ноября в 8:00.

«По всем вопросам жители могут обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 32-13-50», - добавили в Горводоканале.

Воды не будет по адресам:

- ул. Лозицкой;

- 2-й, 3-й, 5-й Виноградные проезды;

- ул. Рахманинова; 1-й, 2-й, 3-й проезды Рахманинова;

- ул. Мусоргского; 1-й проезд Мусоргского;

- ул. Глазунова;

- ул. Тернопольская;

- проспекты Победы и Строителей;

- ул. Минская;

- ул. Ульяновская;

- ул. Кронштадтская;

- ул. Онежская;

- ул. Ладожская;

- ул. Собинова;

- ул. Стасова;

- ул. Бородина;

- 4-й, 6-й проезды Пестеля;

- 1-й, 2-й проезды Стасова;

- ул. Лядова;

- ул. Генерала Глазунова;

- ул. 65-летия Победы;

- ул. Яшиной 8, 6, 2;

- ул. Одесская;

- ул. Яблоневая;

- ул. Хорошая;

- ул. Большая Поляна и Малая Поляна;

- ул. Переходная;

- ул. Ясная;

- ул. Радужная и проезды;

- ул. Сиреневая;

- ул. Кленовый Бульвар;

- ул. Рябиновая и проезды;

- ул. Малинка;

- ул. Кольцова;

- проезд Будашкина;

- ул. Маресьева и проезд Маресьева;

- ул. Гастелло;

- ул. Сурикова;

- ул. Челюскина;

- ул. Большая Бугровка;

- ул. Виражная;

- ул. Харьковская;

- ул. Орловская;

- ул. Аксакова;

- ул. Кубинская;

- ул. Волгоградская;

- ул. Чебышева;

- ул. Сахарова;

- ул. Симферопольская;

- ул. Липовская;

- ул. Ферганская;

- ул. Пермская;

- ул. Загородная;

- ул. Львовская;

- ул. Мереняшева;

- ул. Кордон Октябрьский Сад;

- ул. Курская, 70;

- ул. Окружная, 27В;

- ул. Воронова, 16;

- ул. Энгельса;

- СЗК «Дизель Арена».