Губернатор Олег Мельниченко побывал на производствах Китая

30.10.2024 | 10:02

Губернатор Олег Мельниченко в ходе рабочего визита в КНР встретился с губернатором Народного правительства провинции Шэньси господином Чжао Ганом. Они обсудили варианты расширения взаимодействия регионов.

Также пензенская делегация побывала на станкостроительном предприятии и производстве беспилотных летательных аппаратов.

«На предприятии, расположенном в городе Сиань провинции Шэньси, занимаются исследованиями, разработкой, производством, продажей и сервисным обслуживанием прецизионных станков с ЧПУ и оборудования для автоматизации», - рассказали в областном правительстве.

Пензенцам продемонстрировали весь производственный цикл.

«Эти станки в своем роде уникальные, мы намерены развивать сотрудничество и обмениваться опытом в сфере станкостроения», - отметил Олег Мельниченко.

Делегация посетила также научно-исследовательский центр и производство систем управления беспилотниками.

Пензенцы посмотрели различные модели летательных средств. Олег Мельниченко пригласил президента компании в Сурский край для обсуждения совместной работы.

«Современные технологии решают многие задачи одновременно. Применение беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве помогает следить за состоянием посевов и вносить на поля удобрения. Также БПЛА помогают обеспечить сохранность лесных массивов. Их можно использовать в борьбе с лесными пожарами, следить за ситуацией и принимать необходимые меры», - прокомментировал Мельниченко.

Помимо предприятий, делегации показали достопримечательности провинции Шэньси. Так, пензенцы прогулялись в научном парке в горах Циньлин. Это единственная в регионе база по сохранению редких диких животных, там содержится более 8 тысяч их видов.

Среди животных - большие панды, золотые обезьяны, единственная в мире коричневая панда, содержащаяся в неволе, красная панда, черный медведь. Также представлены птицы: беркут, сова, сокол, гриф, золотой фазан.

Пензенцы посетили село Цайцзяпо, ставшее культурным центром сельского туризма. Делегация осмотрела музей истории деревни, изделия народного творчества, работы местных художников-декораторов, а также сельский дом, в котором воссоздали старинную обстановку.

«Изучение национальных культур позволяет нам лучше понять друг друга. Знакомство с историей и бытом народов, знание прошлого - фундамент для правильной оценки настоящего и планирования будущего», - подчеркнул Олег Мельниченко.