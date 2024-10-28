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Экономика

Олег Мельниченко находится с рабочей поездкой в КНР

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Делегация из Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко находится с рабочим визитом в китайской провинции Шэньси.

В ее состав вошли представители промышленности, бизнеса, строительной отрасли, деловой, политической и научной общественности региона, перечислили в областном правительстве.

Они посетят города Сиань и Баоцзи, побывают на местных предприятиях, проведут выставку-дегустацию продукции пензенских товаропроизводителей и примут участие в работе В2В-форума «Пенза - Шэньси: новые горизонты сотрудничества».

«Мы продолжаем развивать взаимодействие Пензенской области и провинции Шэньси, наращивать сотрудничество предприятий, укреплять торгово-экономические, научно-технические и культурные связи», - заявил Олег Мельниченко.

Губернатор выразил уверенность, что итогом рабочей поездки станут соглашения, реализация которых даст новый стимул для движения регионов вперед.

В мае Олег Мельниченко посещал Пекин в составе делегации РФ, которую возглавлял Владимир Путин. Тогда он подчеркивал: КНР является важнейшим стратегическим партнером России, Пензенская область развивает и укрепляет сотрудничество с Китаем. КНР занимает первое место среди стран - импортеров товаров в регион, и в то же время на нее приходится более 11% общей доли экспорта.

В апреле в Пензу приезжала делегация провинции Шэньси во главе с губернатором народного правительства Чжао Ганом, членом ЦК Коммунистической партии Китая. Он отмечал, что видит много направлений для дальнейшего сотрудничества.

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Источник — фото областного правительства
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