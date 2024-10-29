В Пензе посетительница принесла в колонию ручки с «начинкой»

29.10.2024 | 13:45

В исправительную колонию № 5, расположенную в Терновке, едва не попали запрещенные предметы. Их попыталась пронести женщина, пришедшая на длительное свидание с одним из заключенных.

В комнате досмотра у посетительницы нашли 3 шариковые ручки, в которые были встроены флеш-накопители. Их использование на территории ИК не допускается.

«Проводится проверка. Напоминаем, что данное деяние, совершенное впервые, влечет административную ответственность в виде штрафа, при повторном совершении аналогичного противоправного деяния наступает уголовная ответственность», - предупредили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

В августе стало известно, что в ИК-4 едва не попали наркотики. Более 2,5 г мефедрона намеревалась пронести 33-летняя женщина.

В январе в ИК-5 у сотрудников колонии, изучавших передачу, вызвал вопросы сверток с порошкообразным веществом белого цвета, спрятанный в бритвенном станке. Служебная собака своим поведением дала понять, что внутри, скорее всего, находится наркотик. Так и оказалось.