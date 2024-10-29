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Общество

Синоптики подготовили прогноз погоды на 30 октября

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30 октября в Пензенской области ожидаются осадки, погода будет облачной с прояснениями. Такой прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут 0...+5 градусов, местами пройдет умеренный дождь. Днем воздух прогреется до +2...+7, возможен небольшой дождь. Затем похолодает до -2...+3 градусов.

В течение суток ветер изменит свое направление с северо-западного на юго-западное. Он будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что на этой рабочей неделе в регионе продолжат властвовать атмосферные фронты североатлантических вихрей, поэтому сохранится в основном пасмурная, но относительно теплая погода с осадками и усиливающимся ветром.

Предки 30 октября обращали внимание на птиц: если в этот день кукушка кукует на сухом дереве - быть морозу; если голуби прячутся - ненастной погоде.

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