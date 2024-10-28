«Территория жизни» объявляет «Дни ипотеки» с низкими ставками

28.10.2024 | 17:15

Несмотря на оперативное пополнение лимитов семейной ипотеки, есть вероятность, что они тоже скоро будут исчерпаны. А с учетом увеличения размера ключевой ставки не исключено, что банки снова повысят размеры первоначального взноса и годовой ставки.

Чтобы успеть оформить сделку на комфортных и выгодных условиях, стоит посетить «Дни ипотеки» в офисах ГК «Территория жизни». Это отличное время для выбора квартиры в новостройке.

«Ранее ведущие банки повысили ставку по ипотечным программам почти до 25%! Не исключено, что в ближайшее время кредитные организации снова «сыграют на повышение» и увеличат размер ставки и размер первоначального взноса. Поэтому, если семья, которая по условиям может оформить льготную ипотеку от 4,6% на покупку квартиры в новостройке, ждала хорошего момента - то он наступил», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

ГК «Территория жизни» подготовила выгодные предложения, которые актуальны на предстоящую неделю:

- льготные программы со ставкой от 4,6% годовых *;

- готовое жилье в сданных домах со сниженной ставкой **;

- правильная несемейная ипотека со ставкой от 5,99% годовых ***;

- новая программа рассрочки с комфортным первым взносом от 15% стоимости ****;

- акция «Миллион рублей на отделку» *****;

- скидки на «квартиры дня» в размере 7% от стоимости;

- профессиональные скидки для сотрудников медицинских учреждений Пензенской области до 250 000 рублей.

Обратившись в офисы продаж застройщика, клиент получит квалифицированное сопровождение сделки от представителей банков-партнеров. Все вопросы возьмут на себя менеджеры ГК «Территория жизни».

В качестве приятного бонуса застройщик предлагает скидку до 20% ****** при покупке квартиры и кладовки в том же доме. Стоимость войдет в общий платеж по ипотеке.

Покупателю предоставляется богатый выбор. В наличии жилье в сданных домах, куда можно сразу заселиться. Для тех, кто не спешит переезжать, - недвижимость на этапе строительства. Также есть варианты с предчистовой или полностью готовой отделкой, в которую входят:

- флизелиновые обои под покраску;

- ламинат светлых тонов;

- натяжные потолки с точечным освещением;

- сантехника и санфаянс;

- стиральная машина;

- межкомнатные двери;

- кухонный гарнитур со встраиваемой техникой: варочная панель, духовой шкаф, вытяжка;

- посудомоечная машина в 3-комнатных квартирах.

В комплектации «Все включено» Серия 25 - улучшенные двери, новый дизайн плитки, еврокарнизы, лампы теплого свечения.

Офисы продаж работают без выходных и перерывов с 9:00 до 21:00 по адресам:

- г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 29.

- г. Пенза, ул. Яшиной, 12.

Подробнее узнать о программах и их условиях можно на сайте территорияжизни.рф или по телефону 203-000.

Оставить заявку на бронирование, чтобы воспользоваться выгодными предложениями от ГК «Территория жизни», можно здесь.

* Ставка 6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 000 рублей. Максимальный размер кредита - до 6 000 000 рублей. Валюта - рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 7 лет, либо с установленной категорией «ребенок-инвалид», либо двоих или более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо представление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. ПСК - 7,299-16,588%.

** Ставка 4,8% предоставляется ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» (Реквизиты: 440000, г. Пенза, ул. Гладкова, д. 3. тел. (8412) 68-68-10, е-mail: aik.penza@yandex.ru. ОГРН: 11665835061039, ИНН: 5836677926, КПП: 583601001) в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев при приобретении готового жилья у застройщика - партнера при первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 000 рублей. Максимальный размер кредита - до 6 000 000 рублей. Валюта - рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 7 лет, либо с установленной категорией «ребенок-инвалид», либо двоих или более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо представление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Ставка 4,8% предоставляется при оформлении обязательного страхования жизни и здоровья заемщика. ПСК - 4,8%-17%. В акции участвуют следующие объекты, расположенные по адресам: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 11, ул. Яшиной, 8, 6, 4, 2. Объекты введены в эксплуатацию.

*** Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк» (Генеральная лицензия № 963 от 1 сентября 2014 г.) на период строительства объекта недвижимости либо на срок, определенный застройщиком, без завышения стоимости недвижимости. Первоначальный взнос от 15,1%. Ставка 5,99% предоставляется на 24 месяца, далее на весь срок кредитования - 20,8%. Ставка 7,49% предоставляется на 18 месяцев, далее на весь срок кредитования - 20,8%. Обязательным условием сохранения ставки является страхование жизни и здоровья заемщика. Возраст клиента от 18 до 85 лет согласно стандартам продукта; требуется гражданство Российской Федерации; постоянная регистрация на территории Российской Федерации; место работы клиента должно находиться на территории Российской Федерации; он должен иметь постоянный доход не менее 3 последних месяцев / минимальный стаж на последнем месте работы 3 месяца, общий трудовой стаж не менее 1 года. ПСК - от 5,733% до 23,829%. Полные условия кредита на сайте - https://sovcombank.ru/solutions/other/spetsialnie-predlozheniya-ot-zastroischikov. Срок действия акции до 31.10.2024.

**** В рамках акции застройщик реализует квартиру по договору рассрочки: первоначальный взнос от 15% от стоимости приобретаемой квартиры в течение двух дней с момента проведения государственной регистрации договора, далее ежемесячный платеж по рассрочке рассчитывается с учетом обеспечения обязательных накоплений в размере 30% от стоимости квартиры до получения разрешения на ввод строения в эксплуатацию, оставшийся платеж клиент обязан оплатить за 3 месяца до ввода дома в эксплуатацию. При заключении договора рассрочки заключаются два договора: агентский - на ООО «МК» с оплатой 50 000 рублей и ДДУ с застройщиком - с оплатой стоимости квартиры (за вычетом суммы агентского договора на счет эскроу).

***** В рамках акции при покупке 3-комнатной квартиры, расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (2-й этап строительства введен в эксплуатацию) клиенту перечисляется сумма не более 1 000 000 рублей после регистрации договора уступки и внесения всей суммы заключенного договора при подписании клиентом отказа от проведения отделочных работ от продавца ООО «Авто Регион сервис» и ООО «ПроСтоКомфорт». Клиенту перечисляется сумма на расчетный счет, указанный в заявлении.

****** В рамках акции при покупке квартиры в строящемся доме по ДДУ клиент может приобрести кладовую со скидкой 20%. Остаток стоимости делится на 2 части: 50 000 рублей - ДДУ по кладовой; остаток стоимости кладовой, который рассчитывается как прайсовая цена - 20% - 50 000 рублей, включается в ДДУ на продажу квартиры.

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