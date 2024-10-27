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Общество

Пензенцы стали меньше пользоваться общественным транспортом

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В Пензенской области за 2023 год общественный транспорт, работающий на регулярных маршрутах, перевез на 6 млн меньше пассажиров, чем в 2022-м.

Автобусный парк за год увеличился на 11 машин. Данные в воскресенье, 27 октября, в День работника автомобильного транспорта, опубликовал Пензастат.

«Автобусные перевозки остаются востребованными у жителей области, несмотря на рост обеспеченности населения личными автомобилями», - констатировали специалисты.

В 2023-м большая часть пассажирских перевозок пришлась на регулярные маршруты. Основная доля (71%) - это внутригородское сообщение. Общественным транспортом воспользовались 55,2 млн пассажиров.

В 2022-м в Пензенской области автобусы перевезли 61 млн пассажиров.

По данным Пензастата, на декабрь 2022-го общественный транспорт региона, работающий на регулярных маршрутах, насчитывал 1 404 автобуса. На конец 2023 года этот показатель вырос до 1 415.

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