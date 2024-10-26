Пензенцам пообещали типичную для конца октября погоду

В воскресенье, 27 октября, синоптики прогнозируют в Пензенской области погоду, типичную для второй половины осени, - облачную с прояснениями.
Ветер по-прежнему будет дуть с северо-запада. Его скорость составит 7-12 м/с.
Ночь пройдет преимущественно без осадков, днем вероятен небольшой дождь.
Температура воздуха ночью ожидается -2...+3 градуса, в светлое время суток потеплеет до +5...+10.
27 октября в народном календаре - Параскева Грязнуха. Считалось, что если на улице много грязи, то зима не приблизится еще 4 недели, зато точно наступит, когда этот срок истечет.
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