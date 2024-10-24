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Общество

В Пензе на несколько дней перекрыли участок улицы Рябова

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В Пензе перекрыли участок улицы Рябова - от Перспективной до Пушанина. Об этом в четверг, 24 октября, сообщила городская администрация.

Подрядная организация проводит там земляные работы для замены рельс и шпал железнодорожной ветки, пересекающей проезжую часть.

В Пензе на несколько дней перекрыли участок улицы Рябова

Отрезок будет недоступен для автомобилистов до 0:00 понедельника, 28 октября, уточнили в пресс-службе мэрии.

Водителей попросили учесть информацию об этом при планировании маршрутов и объезжать отрезок по другим улицам.

С 21 октября в Пензе перекрыли участок улицы Славы от Урицкого в сторону Кирова. Это потребовалось для замены сетей. Движение планируется открыть в 8:00 3 ноября.

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Источник — фото № 2 администрации г. Пензы
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