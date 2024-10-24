Стоматолог: Заболевание десен грозит потерей зубов

24.10.2024 | 07:52

Кровоточивость при чистке зубов, неприятный запах из полости рта, подвижность зубов или пигментированный налет на них являются признаками воспаления десны.

Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог Мария Волкова.

«Чаще всего причиной возникновения воспалительных заболеваний десен является бактериальная биопленка, находящаяся на поверхности зуба, и, как следствие, неудовлетворительная гигиена полости рта. Среди остальных причин, провоцирующих воспаление десен, могут быть эндокринные, метаболические нарушения, травматические поражения слизистой», - рассказала врач.

Она пояснила, что выделяют 2 основные группы заболеваний десен - гингивит (начальная стадия) и пародонтит, возникающий при развитии гингивита. При парадонтите теряется костная ткань. Если вовремя не обратиться за лечением, можно потерять зубы.

По ее словам, на начальных этапах заболеваний десен лечение проводится консервативно. Пациента обучают гигиене полости рта и подбирают индивидуальные средства. При развитии парадонтита потребуется более сложное лечение. Оно может включать в себя vector-терапию, закрытый кюретаж и костнопластические операции.

Мария Волкова рекомендовала раз в полгода проводить профилактические осмотры у стоматолога, а в домашних условиях использовать зубные щетки, межзубные нити или ершики, ирригатор и монопучковые щетки.