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Общество

25 октября в Пензенской области пройдет дождь

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По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 25 октября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями.

Пройдет небольшой дождь, местами умеренный: сказывается влияние атмосферных фронтов атлантических вихрей.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу похолодает до +1...+6 градусов. В дневное время ожидается +4...+9, когда солнце сядет, термометры покажут -1...+4.

В народном календаре 25 октября - Андрон Звездочет. На Руси наблюдали за небом: яркие звезды сулили мороз, тусклые - оттепель, а мигающие - перемену погоды.

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