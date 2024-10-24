25 октября в Пензенской области пройдет дождь

24.10.2024 | 22:00

По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 25 октября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями.

Пройдет небольшой дождь, местами умеренный: сказывается влияние атмосферных фронтов атлантических вихрей.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу похолодает до +1...+6 градусов. В дневное время ожидается +4...+9, когда солнце сядет, термометры покажут -1...+4.

В народном календаре 25 октября - Андрон Звездочет. На Руси наблюдали за небом: яркие звезды сулили мороз, тусклые - оттепель, а мигающие - перемену погоды.