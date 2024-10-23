Эксперты научили пользователей удалять шпионские ПО на телефоне

23.10.2024 | 21:07

Эксперты Роскачества рассказали, как найти и удалить с телефона шпионские программы. Как правило, такие приложения скачивают сами владельцы смартфонов, не подозревая о подлинной цели устанавливаемой программы.

Обычно пользователей привлекают малоизвестные приложения с простым функционалом: фоторамки, обои, анекдоты. Почти все они безопасны, но попадаются программы от недобросовестных разработчиков, запрашивающие множество доступов.

В некоторых случаях установить шпионскую программу на смартфон вынуждают мошенники, прибегая к методам социальной инженерии.

«Есть отдельная категория вредоносных программ, которые могут отслеживать действия владельца смартфона. Некоторые из них фотографируют экран, когда на телефоне открываются банковские приложения. Другие программы умеют включать микрофон и записывать разговоры жертвы», - объяснили эксперты.

Понять, что на телефон установлено шпионское ПО можно по нескольким признакам:

- смартфон проявляет подозрительную активность (приходят ложные уведомления, во время разговоров слышится белый шум, самопроизвольно включается микрофон или камера);

- заметен дополнительный расход трафика;

- телефон перегревается, его работа замедляется;

- в галерее появляются скриншоты или видео, которые владелец не делал;

- часто всплывают уведомления о проблемах с приложениями.

Найти и удалить вредоносное ПО можно с помощью антивируса. Специалисты советуют пользоваться проверенными и совместимыми с устройством программами.

«Запустите проверку и дождитесь ее завершения. В зависимости от настроек, антивирус может автоматически удалить обнаруженное шпионское ПО или запросить разрешение на удаление», - пояснили в Роскачестве.

Также можно действовать через настройки смартфона, запустив безопасный режим. Для этого удерживается кнопка питания до появления меню с вариантами действий. Нужно выбрать «Выключить» и удерживать палец на этой опции, пока не появится уведомление о перезагрузке в безопасном режиме.

После этого через меню настроек следует найти список установленных на телефон приложений, включая системные. Незнакомые программы требуется удалить.

Кроме того, поискать шпионское ПО можно через загрузки смартфона.

«Для этого переключите устройство в безопасный режим и откройте приложение «Файлы». Перейдите в раздел «Загрузки». Здесь вы увидите все файлы, которые были загружены на ваше устройство. Проверьте, нет ли среди них подозрительных приложений, которые вы точно не загружали», - рассказали эксперты.

Если эти шаги не смогли решить проблему с телефоном, рекомендуется восстановить заводские настройки.