Пензенцам выдали лекарства после жалобы прокурору области

Жители разных районов во время личного приема пожаловались прокурору Пензенской области Дмитрию Горшкову на проблемы с обеспечением лекарствами и медицинскими изделиями. После этого были приняты меры к восстановлению прав граждан.
Так, жительница Колышлея рассказала, что ее матери, имеющей онкологический диагноз, несвоевременно предоставляют дорогостоящий препарат «Джакави». После вмешательства прокуратуры лекарство пациентке сразу выдали.
Жительница областного центра после обращения в надзорный орган получила от Пензенской районной больницы «Симбикорт» для лечения бронхиальной астмы; мужчина из Засечного, страдающий сердечно-сосудистыми заболеваниями, - «Ксарелто».
Заявители из Башмаковского, Городищенского и Колышлейского районов были обеспечены препаратами и медицинскими изделиями для лечения диабета.
«В случае нарушения прав пациентов на льготное лекарственное обеспечение медицинскими учреждениями и организациями граждане вправе обратиться с заявлением в органы прокуратуры Пензенской области», - подчеркнула старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
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