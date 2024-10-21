Пензенцам выдали лекарства после жалобы прокурору области

21.10.2024 | 12:04

Жители разных районов во время личного приема пожаловались прокурору Пензенской области Дмитрию Горшкову на проблемы с обеспечением лекарствами и медицинскими изделиями. После этого были приняты меры к восстановлению прав граждан.

Так, жительница Колышлея рассказала, что ее матери, имеющей онкологический диагноз, несвоевременно предоставляют дорогостоящий препарат «Джакави». После вмешательства прокуратуры лекарство пациентке сразу выдали.

Жительница областного центра после обращения в надзорный орган получила от Пензенской районной больницы «Симбикорт» для лечения бронхиальной астмы; мужчина из Засечного, страдающий сердечно-сосудистыми заболеваниями, - «Ксарелто».

Заявители из Башмаковского, Городищенского и Колышлейского районов были обеспечены препаратами и медицинскими изделиями для лечения диабета.

«В случае нарушения прав пациентов на льготное лекарственное обеспечение медицинскими учреждениями и организациями граждане вправе обратиться с заявлением в органы прокуратуры Пензенской области», - подчеркнула старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.