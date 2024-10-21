22 октября в Пензенской области будет сравнительно тепло

21.10.2024 | 21:45

По данным Приволжского УГМС, во вторник, 22 октября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Регион пока останется во власти антициклона.

Ветер подует с запада со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на вторник похолодает до 0...+5 градусов. Местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Он сохранится и утром.

В дневное время воздух прогреется до +9...+14, а когда солнце сядет, термометры покажут +2...+7.

В народном календаре 22 октября Яков Дровопилец. На Руси подмечали: в этот день дождь с утра сулит снег к вечеру. Также верили, что круги от луны на небе предвещают сухое лето.