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Общество

22 октября в Пензенской области будет сравнительно тепло

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По данным Приволжского УГМС, во вторник, 22 октября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Регион пока останется во власти антициклона.

Ветер подует с запада со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на вторник похолодает до 0...+5 градусов. Местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Он сохранится и утром.

В дневное время воздух прогреется до +9...+14, а когда солнце сядет, термометры покажут +2...+7.

В народном календаре 22 октября Яков Дровопилец. На Руси подмечали: в этот день дождь с утра сулит снег к вечеру. Также верили, что круги от луны на небе предвещают сухое лето.

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