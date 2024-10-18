Жителей Пензенской области ждут погодные изменения

18.10.2024 | 22:00

В субботу, 19 октября, в Пензенской области ожидается холодный дождливый день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Температура ночью будет держаться в пределах -1...+1 градусов, днем поднимется не выше +4...+6. Северо-восточный ветер подует с порывами до 18 метров в секунду.

Погода ожидается облачная, с небольшим дождем и снегом.

По словам начальника отдела прогнозирования Светланы Иванковой, регион в ближайшее время ждут погодные изменения.

«В выходные дни еще сохранится влияние атмосферных фронтов южного циклона. Поэтому ожидаются осадки обложного характера и немного повышенный температурный фон. А вот уже в начале следующей рабочей недели на дежурство заступит антициклон. Осадки прекратятся, и температурный режим, особенно в ночные часы, существенно понизится», - сообщила она.

19 октября в народном календаре - Фомин день. Считалось, что если выпадет снег, то лето будет теплым, а если он полностью покроет землю, то зима придет уже в середине ноября.