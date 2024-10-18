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Общество

Пензенская область отмечена в числе лидеров по реализации нацпроектов

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Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин, подводя итоги реализации национальных и федеральных проектов за 9 месяцев 2024 года, назвал Пензенскую область одной из первых среди регионов, которые демонстрируют высокую результативность работы (выполнено 14 и более программ).

Пензенская область отмечена в числе лидеров по реализации нацпроектов

«Пензенская область - в зеленой зоне: 19 программ из 22», - уточнил Марат Хуснуллин.

По темпам ввода жилья регион находится в зеленой зоне на протяжении года (по итогам сентября - 2-е месте в округе и 27-е в стране). За 3 квартала 2024-го было введено в эксплуатацию 697 тысяч кв. м жилья (+110,8%), отметили в областном правительстве.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» из запланированных 65 объектов работы завершены на 63. Еще 2 (в Пензе и Мокшане) планируют закончить до ноября.

Пензенская область отмечена в числе лидеров по реализации нацпроектов

Губернатор Олег Мельниченко участвовал в заседании под руководством Марата Хуснуллина в режиме видео-конференц-связи.

«Ведем системную работу и будем продолжать выполнять задачи по улучшению качества жизни наших граждан», - прокомментировал он.

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Источник — фото областного правительства
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