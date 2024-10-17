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Общество

В Пензе закрыт для движения перекресток Володарского и Бакунина

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В Пензе в четверг, 17 октября, на несколько часов перекрыли пересечение улиц Володарского и Бакунина.

На участке проведут ремонт, сообщили в управлении ЖКХ города. Проезд запрещен с 10:00 до 13:00.

Водителям следует учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.

Ранее стало известно о перекрытии участка улицы Рахманинова в районе дома № 10 на улице Глазунова. Там ресурсники приступят к ремонту теплотрассы.

Проезд закрыли с 8:00 17 октября до 00:00 22-го числа.

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Источник — фото УЖКХ Пензы
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