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Общество

В Пензе прошел форум, посвященный вопросам инклюзивного туризма

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С 13 по 17 октября 2024 года в Пензенском государственном аграрном университете проходил форум «Эксклюзив», посвященный инклюзивному образованию и туризму. Мероприятие собрало специалистов, школьников, студентов и представителей власти, объединившихся вокруг важной цели: сделать путешествия доступными для всех.

На открытии форума с приветственным словом выступили ректор Пензенского ГАУ Олег Кухарев, заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов, проректор по воспитательной работе и молодежной политике ПГАУ Алексей Чупшев и советник губернатора по делам инвалидов и доступной среде Ольга Белова.

Программа форума включала лекции и мастер-классы от ведущих специалистов в области инклюзивного туризма. Гости мероприятия узнали о новых трендах в отрасли, поделились опытом и обсудили перспективы развития сферы.

В Пензе прошел форум, посвященный вопросам инклюзивного туризма

Кроме того, в рамках форума провели экскурсии по экологическим и культурно-историческим объектам региона, организовали круглый стол «Агроэкотуризм как профессиональная сфера деятельности для людей с ОВЗ», конференцию молодых ученых, студентов и школьников «#Стирай_границы», а также творческий вечер поэзии «Свет во тьме» с участием пензенского поэта Олега Карева и Фархунды Камоловой из Татарстана.

Форум «Эксклюзив» - яркий пример того, как можно объединить усилия для создания более доступной и инклюзивной среды в сфере образования и туризма. Он позволил участникам узнать о лучших практиках, обменяться опытом и вдохновиться новыми идеями для развития этой сферы в Пензенской области и за пределами региона.

Форум проходил при финансовой и информационной поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Реклама. Заказчик - ФГБОУ ВО «Пензенский ГАУ». ИНН - 5834001770.

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