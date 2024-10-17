Пензенцы стали чаще проводить бархатный сезон на Дальнем Востоке

17.10.2024 | 16:27

Благодаря теплой осени бархатный сезон 2024 года продлился и открылись новые направления для путешествий. К примеру, в сентябре значительно вырос интерес россиян к Дальнему Востоку.

Туристический поток в дальневосточные регионы увеличился на 25%, в то время как число путешественников, выбирающих южные направления, стало больше только на 17%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «МегаФона» и корпорации «Туризм.РФ».

Популярность Дальнего Востока среди внутренних туристов за первый осенний месяц повысилась на 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Самым востребованным регионом стал Приморский край, который принял почти четверть (23%) отдыхающих.

Владивосток оказался главным местом притяжения не только для туристов - в сентябре в городе прошел Восточный экономический форум. Помимо этого, значительное число россиян посетило Забайкальский край (15%) и Амурскую область (14%), в том числе с рабочими целями.

При этом Забайкальский край стал еще и самым динамично растущим год к году регионом - путешественники приезжали сюда на 33% чаще. Следом идут Республика Бурятия, Приморский и Камчатский края - в каждый из этих субъектов турпоток увеличился примерно на треть.

Чаще других дальневосточное направление выбирают жители Москвы, Московской и Новосибирской областей, а также Красноярского края. Туристы стали активнее пользоваться мобильной связью в поездках. Так, на Дальнем Востоке в сентябре этого года было потрачено на 72% больше гигабайт трафика, чем в 2023-м, на 22% вырос голосовой трафик.

Жители Пензенской области тоже стали активнее ездить на Дальний Восток. Число визитеров из региона год к году увеличилось на 39%, объем использованных ими интернет-данных - на 132%, а проговоренных минут - на 45%. Особенно растет интерес к турам во Владивосток и Улан-Удэ.

Ожидаемо повышается популярность южных регионов России. В сентябре 2024 года количество путешествующих в этом направлении увеличилось на 17%. В списке предпочтений по-прежнему лидируют курорты Краснодарского края - в сентябре там отдохнуло 42% из тех, кто выбрал южный маршрут.

Центром притяжения туристов предсказуемо является Сочи. Здесь расположена воздушная гавань, обеспечивающая сообщение с Краснодарским краем, Крымом и Абхазией. Среди гостей черноморского побережья чаще всего встречались жители двух столиц, а также Самарской, Свердловской областей и Республики Башкортостан.

Наиболее высокие темпы роста турпотока на юг демонстрирует Крым - за год число поездок на полуостров увеличилось на 43%. В Адыгее количество гостей выросло на 23%, в Ростовской области - на 20%, в Краснодарском крае - на 18%.

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