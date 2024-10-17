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Общество

Озвучены суммы штрафов за пропаганду идеологии чайлдфри

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В четверг, 17 октября, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри.

Документ вносит правки в статьи 10.6 и 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие законодательные акты. Распространение идеи отказа от деторождения хотят запретить в СМИ, кинофильмах, интернете.

Законопроект поддержали 388 депутатов, отметил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

За пропаганду идеологии чайлдфри предусмотрят штрафы: до 400 000 рублей - для граждан, до 800 000 рублей - для должностных лиц, до 5 млн рублей - для юридических.

«Подчеркиваю, речь идет именно о запрете пропаганды отказа от деторождения. Решение, рожать детей или нет, принимать женщине. С кем она хочет посоветоваться об этом - опять решать ей», - написал Володин.

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