За пропаганду отказа от рождения детей собираются наказывать рублем

24.09.2024 | 09:18

Правительство РФ поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду идей чайлдфри. Документ хотят внести на рассмотрение Госдумы во вторник, 24 сентября.

Как пишет «Комсомольская правда», кабмин поддержал законопроект с оговоркой, что его следует доработать, уточнив понятие «отказ от деторождения», чтобы к пропаганде такового не отнесли ситуации, связанные с религиозными соображениями, медицинскими диагнозами, изнасилованием.

За пропаганду идей чайлдфри предлагают установить следующие штрафы: для граждан - от 50 000 до 100 000 рублей, для должностных лиц - от 100 000 до 200 000 рублей, для юридических лиц - от 800 000 до 1 млн рублей.

Аналогичное наказание сейчас следует за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Распространять идею отказа от рождения детей намерены запретить в интернете, соцсетях, СМИ, кинофильмах.