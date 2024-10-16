В лечении артериальной гипертонии будут применять калий

16.10.2024 | 07:48

Во вторник, 15 октября, Минздрав РФ одобрил новые клинические рекомендации по диагностике и лечению артериальной гипертензии у взрослых. Они будут действовать с 2025 года.

Как сообщает «Парламентская газета», в обновленный список исследований вошли анализы крови на уровень общего белка и общего билирубина, рентген грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости.

Врачи должны будут учитывать возраст больных, получающих антигипертензивную терапию. Так, пациентам моложе 65 лет следует снижать верхнее давление до 120-130 мм. рт. ст., 65-79 лет без старческой астении - до 140, но не более.

Для пациентов старше 80 лет с систолической артериальной гипертонией показатели верхнего давления рекомендуется снижать до 140-150 мм. рт. ст. и с осторожностью до 130-139, если исходное нижнее давление меньше 70.

В лечении будут применяться новые классы антигипертензивных средств: в перечень препаратов вошли валсартан и сакубитрил. А в качестве немедикаментозного лечения пациентам следует потреблять около 3,5 грамма калия в день.