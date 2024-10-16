Терапевт: «Простуду» на губах можно победить солью и зубной пастой

16.10.2024 | 08:54

В организме практически каждого человека присутствует вирус простого герпеса. Он активизируется при снижении иммунитета: как правило, на губах и крыльях носа появляются пузырьки с экссудатом.

О том, как бороться с «простудой» (так в народе называют высыпания), «Известиям» рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

«Как только появилось зудящее пятнышко с гиперемией, необходимо срочно принимать меры. Наиболее эффективное медикаментозное средство для лечения и профилактики герпеса - таблетки ацикловира плюс мазь ацикловир или зовиракс», - посоветовал профессор.

Если же под рукой не оказалось нужных лекарств, Станислав Ионов рекомендовал применить народное средство.

«Смочите палец, наберите соли и приложите к зудящему месту. Соль вытянет жидкость из вируса, и он погибнет. Если уже появились пузырьки с экссудатом, можно также приложить соль и подержать подольше или оставить на ночь. Соль подсушит воспаление, вытянув жидкость из пузырьков. Также подсушит пузырьки герпеса зубная паста», - рассказал он.