В Пензе дети стали реже самовольно покидать свои дома

14.10.2024 | 19:18

За 8 месяцев 2024 года в Пензе зафиксировано 34 факта самовольного ухода детей из дома (за тот же период 2023-го - 45).

По каждому случаю провели проверки и приняли меры воздействия. Родителей и иных законных представителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, сообщается в докладе, подготовленном администрацией Пензы к заседанию комиссии в гордуме, которое прошло в понедельник, 14 октября.

Соответствующая статья КоАП РФ предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Ранее заместитель главы городской администрации Сергей Волков рассказал, что органы системы профилактики за тот же период выявили 37 безнадзорных детей.

Среди них 21 учащийся, 5 детсадовцев и двое ребят, не посещающих дошкольное учреждение, а также 9 подростков, которые не работают и не учатся.