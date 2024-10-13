Работников пензенских предприятий будут поощрять на рождение детей

13.10.2024 | 15:35

В Пензенской области разработали и утвердили корпоративный демографический стандарт. Документ направлен на поддержку работников, уже ставших родителями, а также тех, кто только собирается завести детей.

Стандарт презентовал в областном правительстве глава минтруда региона Алексей Качан. Он привел примеры практик, которые администрация предприятий могла бы взять на вооружение, чтобы поддержать семьи с детьми.

Например, это компенсация платных медуслуг, связанных с родами и беременностью, материальная помощь сотрудникам при рождении детей, возможность работы по гибкому графику, перечислили в пресс-службе областного правительства.

«Корпоративный демографический стандарт дополнит государственную помощь, сделав ее более адресной и ориентированной на потребности тех работников, которые одновременно выполняют как профессиональные, так и родительские обязанности», - отметил Качан.

В Пензенской области, по данным Росстата за январь - август 2024-го, один из самых низких в ПФО коэффициент рождаемости - 6,5 на 1 000 населения. Величина этого показателя меньше только в Саратовской области (6,3) и Мордовии (5,6).