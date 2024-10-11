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Общество

Сотрудники «РКС-Пенза» приняли участие в акции «Вода России»

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11 октября на берегу Сурского водохранилища у села Золотаревка состоялось центральное мероприятие акции «Вода России», которая проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

В этот день на расчистку береговой линии водохранилища и прилегающей территории вышли представители различных ведомств, учебных заведений, а также неравнодушные граждане. Не остались в стороне и сотрудники Горводоканала.

«Сурское водохранилище - главный источник пресной воды в Пензенской области, и от его экологического состояния зависит качество воды, подаваемой на очистные сооружения водопровода, а затем - в дома пензенцев. Ведь зачастую сами отдыхающие наносят самый сильный удар по экологии водоема, оставляя после себя горы мусора, который, разлагаясь, выделяет вредные вещества, попадающие в грунтовые воды, а потом - в водохранилище. Именно поэтому сотрудники предприятия с радостью откликнулись на приглашение принять участие в данной акции и внести свой вклад в уборку территории», - рассказала председатель первичной профсоюзной организации ООО «Горводоканал» Ирина Синева.

Активисты смогли собрать с берегов водохранилища почти 60 мешков мусора. Но если отдыхающие по-прежнему будут оставлять стихийные свалки у водоема, никакие усилия не спасут от загрязнения одно из красивейших мест региона и единственный источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Пензы и Заречного.

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