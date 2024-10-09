Пензенская область входит в тройку лидеров по догазификации

09.10.2024 | 12:59

Пензенская область по догазификации входит в тройку лидеров среди регионов России. Доступ к сетевому газу получили более 8 тысяч семей.

Программа реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Она предусматривает подведение газа до границ земельных участков в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан.

«Из средств областного бюджета мы компенсируем затраты по закупке газового оборудования и проведению работ внутри земельного участка ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, участникам боевых действий, бойцам СВО и членам их семей, малоимущим и многодетным», - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

В 2023 году на эти цели выделяли более 20 млн рублей, в 2024-м - около 44 млн (из регионального и федерального бюджетов).

«По программе догазификации в регионе построено более 483 километров распределительных сетей», - добавил Олег Мельниченко.