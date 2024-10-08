Пензенцев пригласили обследоваться на рак щитовидной железы

08.10.2024 | 10:35

В пензенском областном онкологическом диспансере, а также центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) пройдет день открытых дверей.

В пятницу, 18 октября, пензенцы смогут проконсультировать со специалистами по вопросам рака щитовидной железы и других онкозаболеваний, а также пройти обследование.

На прием необходимо предварительно записаться с 8 по 17 октября по номерам:

- в областной онкодиспансер с 10:00 до 15:00 - 8-937-422-64-54;

- в ЦАОП № 1 (поликлиника № 14 Пензы) с 8:00 до 15:00 - 98-00-90;

- в ЦАОП № 2 (больница имени Н. Н. Бурденко) с 10:00 до 15:00 - 35-01-02;

- в ЦАОП № 3 (городская поликлиника № 4 Пензы) с 10:00 до 15:00 - 55-00-90;

- в ЦАОП № 4 (Кузнецкая центральная районная больница) с 9:00 до 14:00 - (88415) 731-209;

- в ЦАОП № 5 (Сердобская ЦРБ имени А. И. Настина) с 9:00 до 14:00 - (88416)759-393;

- в ЦАОП № 6 (поликлиника № 2 Пензы) с 10:00 до 15:00 - 98-33-22;

- в ЦАОП № 7 (Пензенская районная больница) с 10:00 до 15:00 - 45-38-18 и 23-69-79;

- в ЦАОП № 8 (Каменская центральная районная больница) с 10:00 до 15:00 - (88412)5-52-00;

- в ЦАОП № 9 (поликлиника № 1 Пензы) с 10:00 до 15:00 - 99-87-19, 32-15-07.

«Также в областном онкологическом клиническом диспансере будет проводиться маммографическое исследование (для женщин старше 40 лет) и рентгенография легких (для мужчин со стажем курения 10 лет и более)», - сообщили в региональном минздраве.

На обследование необходимо предварительно, с 8 по 17 октября, записаться по номеру 8-937-422-64-54 (с 11:00 до 13:00).

Для консультации и обследования пензенцам нужно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.